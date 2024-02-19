"رياضة النواب" تنظم زيارة ميدانية للمنشآت الشبابية بالبحر الأحمر

توجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الاثنين، إلى البحر الأحمر، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة، في جولة ميدانية لمدة 4 أيام؛ للعمل على حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أولى جولاتها التفقدية ظهر اليوم الاثنين، بزيارة عدد من المنشآت الرياضية بمدينة الغردقة منها معاينة أرض الاستاد، وتفقد المدينة الشبابية ومركز شباب الغردقة، فضلاً عن زيارة مركز شباب الميناء.

كما تتفقد في ثاني أيام الزيارة، عدد من مراكز الشباب بمدينة سفاجا منها مركز شباب أم الحويطات، ونادي السلام الرياض، ونادي الشاطى، إلى جانب أندية عمر ابن الخطاب والشبان المسلمين، والهلال.

وفي ثالث أيام الزيارة الميدانية، تتوجه اللجنة إلى مراكز الشباب بمدينة رأس غارب، منها نادي رأس غارب الرياضي ونادي أكتوبر، ونادي المعلمين بالشركة العامة للبترول ومركز شباب الفتح ومركز شباب رأس غارب.

وتختتم اللجنة جولتها لمراكز شباب البحر الأحمر، الخميس المقبل، بزيارة المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة، ونادي الرياضيات البحرية ونادي العربان.

ويضم وفد اللجنة كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي،والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبدالفتاح، والنائب أسامة عبدالعاطي، ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبدالعظيم.