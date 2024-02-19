سمير مرقص لـ"الشاهد": نحتاج إلى إعطاء مساحات مقننة للمثقفين

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حاول أن يوازن بين اليسار واليمين، ولكن لم ينجح في ذلك، وتمثل هذا في وزارتي الإعلام والثقافة آنذاك، فكانت الثقافة في اليسار والإعلام في اليمين، وهذا التوازن كان ضار للغاية، حيث يجب ألا يكون هناك استقطاب حاد ولا سيولة مفرطة، فكان ينبغي أن يكون هناك صياغة تعمل على انسياق وانصهار الاتجاهين معًا لنصرة الوطن في النهاية.

العلاقة بين السلطة والثقافة

وأكد الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نحتاج إلى إعطاء مساحات مقننة للمثقفين، وهذا الأمر في حكم ومقدرة السلطة، ومنح المجتمع المدني مساحة لممارسة دوره الذي يجب أن يقوم به، بحيث نضمن أن يكون هناك رؤية اجتماعية يعمل المجتمع في ظلها".

وتابع:"التجربة التكنوقراطية تعمل وفق الخبير الموظف وليس الخبير المثقف، وهذا ليس كافيًا، حيث يجب أن يكون هناك رؤية واسعة لما يحدث في داخل المجتمع والعالم في الخارج، لذا الخبير الموظف سيكون لديه بعض الأخطاء عند وضع السياسة والخطط المجتمعية وهذا عكس ما يقوم به الخبير المثقف".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.