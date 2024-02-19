سمير مرقص لـ"الشاهد": الاستعانة بالتجارب الثقافية دون استنساخها أمر صحى

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إنه لم يتم معالجة والتخلص من تشوهات النشأة، وهذه مسألة في غاية الخطورة على المجتمع حاليًا.

التجارب المصرية الثقافية

وأكد الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:"مازالنا أسرى القرن العشرين، أي أنه يجب أن يكون هناك استعانة بالتجارب دون استنساخها؛ لذا لا يجب استنساخ تجربة طه حسين في التعليم، أي أنه يجب الاستفادة من هذه العناصر التاريخية دون تطبيقها حاليًا، وذلك لأن هذه العناصر كانت أبطال عصورهم".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.