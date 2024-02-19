الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سمير مرقص لـ"الشاهد": المثقف دائمًا تكون له رؤية مغايرة

الدكتور سمير مرقص
الدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن المثقف دائمًا  تكون له رؤية مغايرة، وبالتالي يكون هناك اختلاف بين النخبة الثقافية والسلطة في حال تبنت السلطة أفكار مخالفة لما يدور في أذهانهم.

 

الخلاف بين السلطة والمثقفين 

وأكد  الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لابد للجميع أن يحظوا بتكافؤ ما في التعبير عن الثقافات المختلفة.

 

وأضاف في حديثه، أن الصدام الذي يحدث بين المثقفين والسلطة هو أن مصر لم تقم ببناء مساحة قابلة للنقاش بينها وبين المثقفين.

 

تفاصيل برنامج الشاهد


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

سمير مرقص مفكر سياسي الشاهد اكسترا نيوز دور الثقافة في مصر

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

عاجل.. إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة شمال الخليل بعدد من الآليات العسكرية

سمير مرقص لـ"الشاهد": الاستعانة بالتجارب الثقافية دون استنساخها أمر صحى

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل

عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بغزة

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين