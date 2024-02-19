سمير مرقص لـ"الشاهد": المثقف دائمًا تكون له رؤية مغايرة

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن المثقف دائمًا تكون له رؤية مغايرة، وبالتالي يكون هناك اختلاف بين النخبة الثقافية والسلطة في حال تبنت السلطة أفكار مخالفة لما يدور في أذهانهم.

الخلاف بين السلطة والمثقفين

وأكد الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لابد للجميع أن يحظوا بتكافؤ ما في التعبير عن الثقافات المختلفة.

وأضاف في حديثه، أن الصدام الذي يحدث بين المثقفين والسلطة هو أن مصر لم تقم ببناء مساحة قابلة للنقاش بينها وبين المثقفين.

تفاصيل برنامج الشاهد



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.