الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خالد المعلم: إسرائيل ستخسر فى حالة دخول حرب مع لبنان

مزارع شبعا اللبنانية
مزارع شبعا اللبنانية

قال السياسي اللبناني خالد المعلم، الأمين العام لحزب الاتحاد اللبناني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة يعاني من ضغوط المستوطنين سكان المستوطنات في شمال الكيان الغاصب، والذين أعلنوها صراحة أنهم لن يعودوا إلى السكن في منازلهم ما داموا يشعرون بتهديد حزب الله اللبناني لهم، لذلك قامت قيادات العدو السياسية والعسكرية بتهديد لبنان حكومة وشعبا بتوعد لبنان برد قاس ردا على عمليات المقاومة.

وأضاف “المعلم”، في تصريحات لـ"الدستور": "علما أن هذه القيادات تعلم تمام العلم أن الحرب مع لبنان أن حصلت فهي لن تكون نزهة، وستجعل خسائر العدو في غزة تبدو لا شيء أمام خسائره في لبنان وذلك لعدة أسباب منها اختلاف طبيعة الأرض ونوعية السلاح إضافة إلى خطوط الإمداد المفتوحة".

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وأكد أن حزب الله أبلغ الموفدين الدوليين الذين توافدوا إلى لبنان، لنقل نصائح للبنان بطعم التهديدات تطلب وقف القصف على "إسرائيل" وكان الرد واضحا أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد توقف الحملة الصهيونية على غزة، متسائلًا: "فهل ينفذ العدو تهديداته بإبعاد المقاومة إلى شمال الليطاني؟ أم أن خسائره المتوقعة ستكون رادعا له؟ خاصة مع معرفته السابقة بأن المقاومة قد حضرت لهذا الأمر الكثير من المفاجآت".

لبنان غزة إسرائيل الاحتلال شمال لبنان

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