الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوريل: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "ليس عسكريًا"

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن إسرائيل لا يمكنها هزيمة حركة حماس بالقتال.

وشدد بوريل، خلال مشاركته بندوة عقدت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، على وجوب طرح خطة مستقبلية للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وأضاف بوريل: "إذا أردنا أن نلعب دورًا جيوسياسيًا في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، فنحن بحاجة إلى أن نكون أكثر اتحادًا، كما هو الحال في الملف الأوكراني، لكن هنا توجد مقاربات مختلفة، والعديد من الدول تريد أن تلعب لعبتها الخاصة"، معتبرًا أنه لن يكون سلام في الشرق الأوسط دون اتجاه واضح لمستقبل الشعب الفلسطيني.

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جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي يسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة

وشدد المسؤول الأوروبي على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “ليس عسكريا”.

وتابع “حماس عبارة عن فكر ولا يمكنكم قتل أي فكر. الطريقة الوحيدة لقتل فكر تقديم فكر أفضل وبطبيعة الحال، البديل ضمان أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معا في سلام وأمن”.

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