نتنياهو يقرر تقييد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى فى رمضان

قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، الموافقة على قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تقييد دخول فلسطينيين الداخل "٤٨" إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل السبت إن الشرطة أوصت بالحد من عدد الفلسطينيين الذين يمكنهم الوصول للحرم القدسي، وأدى ذلك إلى خلق خلافات في الرأي بين الشرطة وجيش الاحتلال والشاباك، الذين أوصوا بالموافقة على دخول المصلين دون قيود.

كما أعرب مسئولون أمنيون خلال المناقشة عن قلقهم من أن يتخذ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرارات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في القدس الشرقية والضفة الغربية.