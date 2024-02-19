سمير مرقص لـ"الشاهد": أزمة كورونا كشفت احتكار الشركات لإدارة شئون الكوكب

قال المفكر السياسي د.سمير مرقص إن جائحة كورونا كشفت أننا عشنا لمدة 50 سنة تحت منظومة اقتصادية تحكم العالم منحازة للقلة الثروية في العالم أي الأثرياء.

وأضاف مرقص، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز":"غالبية الكوكب ممن هم خارج شبكة الثراء هم الذين كانوا متضررين حتى في الدول الكبرى وظهر إلى حد سطوة "القلّة الثّروية" والشركات الاحتكارية في العالم في إدارة شئون الكوكب حتى في توجيه الدول".

وتابع "هذا ظهر في تعامل شركات الأدوية والتنافس الخفي من أجل مصل كورونا، فهنا المال هو القيمة الأساسية، هذا نتج عنه نوعًا من أنواع المراجعات النقدية للنظام الاقتصادي العالمي وهذه من إيجابيات كورونا".

واستكمل:"هناك أيضًا تيار نقدي واضح ظهر داخل الرأسمالية العالمية".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.