الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يعلن توقيع عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة

الزمالك
الزمالك

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مساء اليوم الأحد  لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي واتخاذ بعض القرارات. 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

• ناقش المجلس ما عرضه الكابتن حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٩ عقب مباراة النادي الأهلي التي أقيمت بملعب النادي.

وأكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الللتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض الكابتن حسين السيد في تطبيق اللائحة.

•  ناقش المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضوا عاملا بالنادي، وجاء القرار كالآتي:

إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده شروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

•  اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

• إبرام عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة في إطار سياسة النادي لزيادة عدد الرعاة بما يناسب القيمة المعنوية والتسويقية للنادي.

• التعاقد مع المحامي التونسي سامي بوصرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية.

• التعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك.

• الموافقة على إعارة هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نادي العربي القطري للمشاركة في البطولة الخليجية لأبطال الكئوس.

• الوصول لمراحل متقدمة في تسوية النزاع مع هيئة الأوقاف بشأن أرض النادي بما يضمن المحافظة على أهم الأصول العقارية للنادي، بعد لقاء جمع بين الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ووزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والذي شهد تعاونا مثمرا وتقديرا تاما من الوزارة والهيئة لنادي الزمالك.

وفي النهاية يتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لفريق كرة القدم غدا مع عودة مباريات مسابقة الدوري المصري بعد فترة التوقف، تحت القيادة الفنية الجديدة وفي ثوب الزمالك الجديد، والتوفيق لكل ما هو زملكاوي.

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