مدير تعليم العاصمة يشهد اجتماع موجهى العموم والموجهين الأوائل ومديرى المراحل والمتابعين

شهد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اجتماعًا موسعًا مع موجهى عموم تعليم القاهرة والموجهين الأوائل بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

وفى بداية الاجتماع، رحب وكيل أول الوزارة بالحضور ثم استعرض مع الحضور المحاور الرئيسية التي جاءت خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية، الإثنين الماضي.

وأشار مدير تعليم القاهرة إلى أن الاجتماع تركز حول تكثيف جولات المتابعة الميدانية فى المرحلة المقبلة من الفصل الدراسي الثاني فى جميع المراحل التعليمية وخصوصًا المرحلة الابتدائية، لرصد وتقويم مسار العملية التعليمية بالمدارس، والتنبيه على ضرورة قيام التوجيهات المختلفة بعمل تقرير واف حول الملخصات التعليمية المنشورة على موقع الوزارة، لبيان الإيجابيات والجوانب التى تحتاج إلى تحسين، ومتابعة إعلان روابط الوزارة الخاصة بمجموعات الدعم والتنبيه على أن تكون امتحان الشهور وامتحانات الفصل الدراسي الثاني فى مستوى الطالب المتوسط.

وشدد على أهمية الاهتمام بالطلاب الضعاف وعمل خطط علاجية على مستوى كل فصل ومتابعة ذلك.

وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات.

وكيل تعليم القاهرة خلال لقاءه

وكيل تعليم القاهرة خلال لقاءه

وكيل تعليم القاهرة خلال لقاءه