الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مفاجأة من النيابة بشأن اتهام سيدة بالزنا في القطامية

متهمه
متهمه

أمرت النيابة العامة بالقاهرة إخلاء سبيل زوجة القطامية وعشيقها بعد التصالح، حيث قرر الزوج أمام النيابة بأنه تصالح معها وأنه سيقوم بتطليقها بعد الذي شاهده أمام عينه، وتم إخلاء سبيل السيدة وعشيقها بعد إتمام الصلح وجرى إنهاء إجراءات الصلح تمهيدا لخروج الزوجة وعشيقها.

 

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة سيدة القطامية، أن الزوج خرج إلى عمله وحينما عاد وجد زوجته أغلقت الباب من الداخل وظل يطرق على الباب وما أن فتحت حتى شاهد التوتر على ملامحها وحينما سألها أخبرته بأنه لا يوجد شيء إلا أن الزوج شك في ذلك وقام بتفقد الشقة.

 

وتابعت التحقيقات في واقعة سيدة القطامية وعشيقها، أن الموظف - الزوج - حينما دلف إلى غرفة النوم عثر على عشيق زوجته داخل الدولاب وقام بالتشاجر معهما وعلم بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والشاب المعثور عليه وقام بإبلاغ الشرطة بعد ضبطه زوجته برفقة عشيقها.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من موظف أفاد فيه بعثوره على شاب برفقة زوجته داخل غرفة النوم في شقة الزوجية بمنطقة القطامية وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح البلاغ لكشف الملابسات وأسباب البلاغ.

 

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجريت في واقعة سيدة القطامية، العثور على سيدة وشاب داخل الشقة وبسؤال الزوج قرر أنه فور عودته من العمل حاول فتح الباب إلا أنه وجده مغلقا من الداخل وبعد دخوله وتفتيش الشقة عثر على شاب داخل الدولاب.

 

وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن الزوج فور عودته من العمل شاهد زوجته في حالة توتر وبفحص الأمر عثر على شاب داخل الدولاب وعلم بأنه عشيقها وأن هناك علاقة غير شرعية تربطهما، وقام بإبلاغ الشرطة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخلاء سبيل زوجة القطامية الزنا نيابة القطامية

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مفاجأة من النيابة بشأن اتهام سيدة بالزنا في القطامية

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