الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"مبتخلفش".. أجنبية تحاول خطف طفل من أمام محل فى فيصل

متهمة
متهمة

ألقت مباحث الطالبية، اليوم الأحد، القبض على ربة منزل «سودانية الجنسية»، حال قيامها بـخطف طفل من شارع فيصل بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

ولقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث الطالبية، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من الأهالى بقيام سيدة باصطحاب أحد الأطفال من أمام محل بشارع فيصل لمحاولة اختطافه.

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وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتم التقابل مع «محمود.م» 36 سنة، والذى أفاد بقيام المدعوة «مشاعر. م» 41 سنة، «سودانية»، ومقيمة دائرة القسم باصطحاب نجله «سليم» 3 سنوات، من أمام محل بشارع فيصل، وعند مشاهدة زوجته لها حاولت النداء عليه من داخل المحل وأمسكت بها بمساعدة الأهالى.

ألقى القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت باختطاف الطفل لعدم قدرتها على الإنجاب، وأنها سبق لها الزواج، لمدة 9 سنوات، ولعدم قدرتها على الإنجاب انفصلت عن زوجها، وتولت النيابة التحقيق.

فيصل أجنبية تحاول خطف طفل الطالبية خطف طفل مباحث الطالبية

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