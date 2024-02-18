النجارى: 15% زيادة فى استهلاك المصريين الأرز خلال رمضان

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الأرز المصري يُعتبر من أجود أنواع الأرز في العالم، بالإضافة إلى أن الفدان في مصر يعطي أضعاف الإنتاجية للأرز حول العالم. وأشار إلى أن الفدان في مصر ينتج ما يقرب من 4 أطنان من الأرز الشعير، بينما تنتج دولة مثل الهند 3.5 طن شعير للفدان.

وأوضح "النجاري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المساحة المُزروعة من الأرز في مصر تصل إلى مليون و5 آلاف فدان، مشيرًا إلى أن المساحة تزداد بشكل سنوي. وتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل نسبي خلال شهر رمضان، حيث إن الأرز من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، وبسبب زيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان، يُتوقع زيادة في الطلب بنسبة 15%.

وأضاف أن مصر تستهلك ما يقرب من 300 ألف طن في الشهر، بينما يُستهلك ما يقرب من 340 ألف طن خلال شهر رمضان. وأشار إلى أن الطلب على الأرز يزداد في الشهر الذي يلي شهر رمضان المبارك، حيث يقوم المواطنون بتخزين الأرز في تلك الفترة.

وبخصوص استنباط أنواع جديدة من الأرز، أوضح أن مصر لديها القدرة على استنباط أنواع جديدة، لكنه استبعد استنباط أنواع من الأرز البسمتي في مصر، حيث لا يتماشى هذا الأرز مع ثقافة المواطن المصري. كما أشار إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 60 ألف طن سنويًا من الأرز البسمتي، ما يُعادل 5 آلاف طن شهريًا، حيث يتم استيراد أرز بسمتي بقيمة 75 مليون دولار سنويًا.