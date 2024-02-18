ضبط فني صيانة محمول بحوزته قطع غيار مقلدة في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط فني صيانة هواتف محمولة؛ لاتهامه بالنصب على فتاة أثناء إصلاح هاتفها المحمول، حيث استولى على شاشة هاتفها الأصلية والبطارية واستبدلهما بقطع أخرى مقلدة.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من فتاة، تتهم خلاله فني صيانة هواتف، بدائرة القسم، لقيامه باستبدال قطع غيار أصلية من هاتفها المحمول بقطع اخري مقلدة، واكتشافها الواقعة.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات، تبيَّن صحة البلاغ، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.