الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط فني صيانة محمول بحوزته قطع غيار مقلدة في 15 مايو

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط فني صيانة هواتف محمولة؛ لاتهامه بالنصب على فتاة أثناء إصلاح هاتفها المحمول، حيث استولى على شاشة هاتفها الأصلية والبطارية واستبدلهما بقطع أخرى مقلدة.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من فتاة، تتهم خلاله فني صيانة هواتف، بدائرة القسم، لقيامه باستبدال قطع غيار أصلية من هاتفها المحمول بقطع اخري مقلدة، واكتشافها الواقعة.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات، تبيَّن صحة البلاغ، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

القبض فنى صيانة هواتف محمولة النصب ايفون قسم شرطة 15 مايو

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