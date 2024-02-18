الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 بحوزتهم مخدرات فى حملات أمنية

حملات أمنية
حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتي أمن «المنوفية، الإسماعيلية» جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تمكنت الحملات في مديرية أمن المنوفية من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا وبحوزته كمية من مخدري "الهيروين، الآيس"– بندقية خرطوش وطلقتين.
كما تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزته 1٫700 كيلو جرام لمخدر الحشيش، فرد محلى.
وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش.
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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