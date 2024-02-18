الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

555 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء "الخوذة"

الدراجات النارية
الدراجات النارية

حررت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، 555 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات؛ لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى. 

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الطرق السريعة القاهرة الدراجات النارية مخالفة حملة مرورية ارواح المواطنين الإجراءات القانونية

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