قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة عاطل؛ بتهمة قتل شاب لسرقته بالقاهرة، إلى جلسة 29 فبراير الجاري.

تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل شاب لسرقته لـ29 فبراير

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم وتوفى لاحقًا متأثر بإصابته، وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم أشهر السلاح في وجه المجني عليه وإصابته التي أودت بحياته لسرقته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل أن المتهم وراء ارتكاب عاطل وله معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.