سماع مرافعة الدفاع في طعون إعدام المتهمين بقضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية

بدأت منذ قليل محكمة النقض الأحد، سماع مرافعة الدفاع في الطعن المقدم من المتهمين بقتل المجني عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا (شهيدة الشرف) وذلك أمام الدائرة “أ الجنائية” وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة في 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.