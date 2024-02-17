الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سرى للغاية.. وثيقة عسكرية تنشر للمرة الأولى عن حرب 1973 تكشف أثر الانتصار على الأوضاع الداخلية بإسرائيل

جريدة الدستور

نشرت وزارة الدفاع المصرية وثائق حرب أكتوبر 1973 تحت عنوان (أسرار الحرب)، والتي تنشر للمرة الأولى بعد 50 عاما من الانتصار العظيم.

وذكرت "وزارة الدفاع" أنه بعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر1973م صدر قرار مجلس الأمن رقم (338) والذي يقضي بوقف بجميع الأعمال العسكرية بدءًا من 22 أكتوبر 1973م والذى قبلته مصر ونفذته ولكن خرقته كعادتها إسرائيل مما أدى إلى صدور قرار آخر يوم 24 أكتوبر والتزمت به إسرائيل اعتبارًا من يوم 28 أكتوبر، اضطرت بعدها إسرائيل للدخول في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات في شهر أكتوبر ونوفمبر 1973م (مباحثات الكيلو 101 والتي تم فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار وتولى قوات الطوارئ الدولية المراقبة ثم بدأ تبادل الأسرى والجرحى وهذا الاتفاق كان مرحلة افتتاحية في إقامة سلام دائم وعادل).

وكشفت وثيقة تحمل "سري للغاية" وبتوقيع نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس هيئة العمليات اللواء محمد عبدالغني الجمسي، أنه "يكفي أن نعلم أنها تمر بأحرج وأخطر موقف واجهته منذ إنشائها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا"، ولفتت الوثيقة إلى أن إسرائيل يكفي أنها استعدت ثلاثة أرباع الصالحين للاستدعاء مما يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، كما توقفت 99% من عمليات البناء.

وتشر الوثيقة إلى انهيار شبه تام لنظام توزيع البضائع والمواد الاستهلاكية لسحب نسبة كبيرة من سيارات النقل، وارتفاع أسعار البترول بنسبة 50% وسعر الكهرباء 30%، وحصار مفروض على إسرائيل من باب المندب، وخلافات داخلية سياسية عنيفة، وتحقيقات وخلافات عسكرية عميقة.

واختتم التقرير السري خلاصته بأن الدور الرئيسي في حسم المعركة كان المقاتل المصري الذي يتمتع بإيمان راسخ وروح معنوية قتالة عالية.

اقرأ أيضا: الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ينشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر 1973

وزارة الدفاع المصرية أسرار الحرب حرب أكتوبر 1973 مصر إسرائيل

مواد متعلقة

شهادة نجاح.. إشادات من ضيوف "إيديكس 2023": تطور مصرى فى المجالات العسكرية

"الدستور" داخل جناح تركيا فى EDEX 2023: مسيرات ومسدسات وبنادق حقيقية

للسلام قوة تحميه.. الدستور تزور الجناح المصرى فى "إيديكس 2023": أحدث الأسلحة بأيادٍ وطنية

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

من الصلف والغرور إلى الاعتراف.. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي بعد نصر أكتوبر؟ (وثائق سرية بخط اليد)

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

وثائق حرب أكتوبر.. دهشة كاتب بريطاني من هجوم مصر "الخاطف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج