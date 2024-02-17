سرى للغاية.. وثيقة عسكرية تنشر للمرة الأولى عن حرب 1973 تكشف أثر الانتصار على الأوضاع الداخلية بإسرائيل

نشرت وزارة الدفاع المصرية وثائق حرب أكتوبر 1973 تحت عنوان (أسرار الحرب)، والتي تنشر للمرة الأولى بعد 50 عاما من الانتصار العظيم.

وذكرت "وزارة الدفاع" أنه بعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر1973م صدر قرار مجلس الأمن رقم (338) والذي يقضي بوقف بجميع الأعمال العسكرية بدءًا من 22 أكتوبر 1973م والذى قبلته مصر ونفذته ولكن خرقته كعادتها إسرائيل مما أدى إلى صدور قرار آخر يوم 24 أكتوبر والتزمت به إسرائيل اعتبارًا من يوم 28 أكتوبر، اضطرت بعدها إسرائيل للدخول في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات في شهر أكتوبر ونوفمبر 1973م (مباحثات الكيلو 101 والتي تم فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار وتولى قوات الطوارئ الدولية المراقبة ثم بدأ تبادل الأسرى والجرحى وهذا الاتفاق كان مرحلة افتتاحية في إقامة سلام دائم وعادل).

وكشفت وثيقة تحمل "سري للغاية" وبتوقيع نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس هيئة العمليات اللواء محمد عبدالغني الجمسي، أنه "يكفي أن نعلم أنها تمر بأحرج وأخطر موقف واجهته منذ إنشائها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا"، ولفتت الوثيقة إلى أن إسرائيل يكفي أنها استعدت ثلاثة أرباع الصالحين للاستدعاء مما يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، كما توقفت 99% من عمليات البناء.

وتشر الوثيقة إلى انهيار شبه تام لنظام توزيع البضائع والمواد الاستهلاكية لسحب نسبة كبيرة من سيارات النقل، وارتفاع أسعار البترول بنسبة 50% وسعر الكهرباء 30%، وحصار مفروض على إسرائيل من باب المندب، وخلافات داخلية سياسية عنيفة، وتحقيقات وخلافات عسكرية عميقة.

واختتم التقرير السري خلاصته بأن الدور الرئيسي في حسم المعركة كان المقاتل المصري الذي يتمتع بإيمان راسخ وروح معنوية قتالة عالية.

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