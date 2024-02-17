السبت 17 فبراير 2024
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سياسي

"إعلام النواب": المقاولون أوقفوا العمل بـ4 قصور ثقافة بسبب المستحقات المالية

الدكتور نادر مصطفى
الدكتور نادر مصطفى

تفقد الوفد البرلماني عن لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم السبت، قصر ثقافة أسوان ومكتبة مصر العامة بالمحافظة؛ استكمالًا للزيارات التي تقوم بها لجنة الإعلام برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي بدأت اليوم السبت وتنتهي الثلاثاء القادم.

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أكدت غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان أن المكتبة تم افتتاحها في 20 يناير الماضي وتكلفت 70 مليون جنيه وتضم 25 ألف كتاب، كما تضم فى الدور الأول قاعتين: الأولى مكتبة للطفل والثانيه مكتبة للكبار، ودور آخر 3 قاعات للتدريب وسينمار وقاعة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى احتواء المكتبة على قاعة للحاسب الآلي وقاعة للمسرح الروماني. 

وخلال تفقد الوفد البرلماني لقاعات المكتبة استمعوا لمطالب زوار المكتبة والمتدربين، حيث اشتكوا من ضعف شبكة الإنترنت وبطؤها ومن نقص عدد كبير من الكتب.

من جانبه طالب النائب الدكتور نادر مصطفى والنائبة منال هلال، نائبا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب المحافظ ومدير مكتبة مصر العامة بضرورة تلبية مطالب الطلاب والمترددين على المكتبه من خلال توفير الإنترنت فائق السرعة، وتوفير عدد كافٍ من الحاسب الآلي نظرًا للإقبال الجيد، مع توفير الكتب في مختلف التخصصات التي تشهد نقص في مادتها العلمية، بما يثري الفكر ويدعم العملية التعليمية في أسوان.

كما تفقد وفد لجنة الإعلام بمجلس النواب مشروع تطوير قصر ثقافة أسوان، واستمع إلى المشاكل التي تحول دون سرعة افتتاح قصر الثقافة حيث أكد محمد عبدالحميد المدير المالي بهيئة الإنتاج الحربي والمختصة بتنفيذ تطوير وإنشاء عدد من منوقصور الثقافه أن هيئته لم تحصل على قيمة المستخلصات لـ4 قصور ثقافة في أسوان وحلوان وسيدي جابر، ولا يمكن استكمال الأعمال والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة لم تسددها هيئة قصور الثقافة ما سيؤدي إلى توقف الأعمال الإنشائية.

يذكر أن قصر ثقافة أسوان يقع على كورنيش النيل، بإجمالي مساحة 3500 متر مربع، ويتكون من ثلاثة أدوار للأنشطة على مساحة 1150 مترًا مربعًا، تضم دورًا أرضيًا وبه قاعة موسيقى وقاعة معارض وقاعة متعددة الاستخدامات ومرسم، ومبنى المسرح ويضم 500 كرسي، ودور أول يضم مكتبة طفل ونادي مرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة، ودور ثاني استراحة للفرق الفنية.

قصر ثقافة أسوان لجنة الاعلام والثقافة مجلس النواب مكتبة مصر العامة الدكتور نادر مصطفي

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