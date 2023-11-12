اليوم.. "إعلام النواب" تناقش تعديلات قانون إنشاء اتحاد نقابات المهن التمثيلية

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعا لها اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم حل مشكلة صندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة حتى الآن.

4 اتفاقيات على مائدة "النواب"

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، في دور الانعقاد الجاري، حيث يناقش المجلس عددا من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية، والتي جاءت على النحو التالي:

1. قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/ 5/ 2023.

3. قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 مليون دولار كندي).

4. قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.