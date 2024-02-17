السبت 17 فبراير 2024
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عالم

قطر: نريد رؤية حكومة موحدة تمثل الشعب الفلسطينى فى غزة

محمد عبدالرحمن آل
محمد عبدالرحمن آل ثاني

أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، عن رغبة بلاده في رؤية حكومة موحدة تمثل الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.

وأضاف آل ثاني في تصريحات صحفية: "لا نرى سببًا لاستمرار الحرب ووقفها سيؤدي إلى عودة الأسرى".

وأكد على بذل كل ما في وسع بلاده للتوصل إلى صفقة لتقليل المعاناة الإنسانية في غزة.

مصر وقطر تعملان على التوصل إلى هدنة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن واشنطن تعمل مع مصر وقطر وإسرائيل على محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين فى قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الأولوية الحالية لاستعادة جميع المحتجزين من غزة ونعتقد أن الصفقة ممكنة حتى لو كانت صعبة. 

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ133، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني مصر قطر غزة المعاناة الإنسانية

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