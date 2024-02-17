السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تغريم رضا عبدالعال 15 ألف جنيه فى سب ثلاثى الأهلى

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، بتغريم رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، 15 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف ربيع ياسين ومختار مختار وعماد النحاس لاعبي الأهلي السابقين.

وقدم ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، بلاغًا للنائب العام، ضد رضا عبدالعال يتهمونه باستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبيّ الأهلي قرروا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن رضا عبدالعال، عقب وصفهم بأنهم إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.

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