السياحة تشارك فى المعرض السياحى الدولى OTM لجذب السوق الهندية

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي OTM ، الذي أقيم بمدينة مومباى بدولة الهند، وشارك به عدد كبير من دول العالم.

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات هذا المعرض في إطار خطتها لتنويع الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر وفتح أسواق سياحية جديدة، لا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ودول شرق آسيا، ومن بينها دولة الهند.

وقد شهد الجناح المصرى المشارك بالمعرض إقبالًا كبيرًا هذا العام، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الهندية بالمقصد السياحي المصرى، كما فاز الجناح المصري بجائزة أفضل تصميم، وذلك ضمن فعالية توزيع الجوائز التى نظمتها إدارة المعرض.

وقد افتتح الجناح المصري السفير وائل حامد سفير مصر في نيودلهي، بحضور السفيرة نجلاء الظواهري، والسفير أحمد صبري قنصل مصر العام فى الهند، والسيد إسماعيل عامر مسئول السوق الهندية بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى وفد من اتحاد شركات السياحة الهندية TAAI برئاسة السيدة Jyoti Mayal رئيس الاتحاد.

من جانبه، أكد عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن المشاركة في هذا المعرض تأتى فى إطار جهود مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دولة الهند فى جميع المجالات، لا سيما السياحة، كما أنها تمثل نقطة انطلاق للمزيد من الفعاليات والأنشطة الترويجية الجارى الإعداد لها خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين فى المجال السياحى بما يضمن حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة الهندية الدولية التى تزيد على ٢٦ مليون سائح سنويا.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد السفير وائل حامد، والسفيرة نجلاء الظواهري، وإسماعيل عامر، عدة اجتماعات مهنية مع مسئولي اتحاد شركات السياحة الهندية وكبرى الشركات السياحية الهندية.

وخلال هذه الاجتماعات تم إلقاء الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والتطور الذي تشهده البنية التحتية، لا سيما في المقاصد السياحية المصرية، كما تم الحديث عن المنتجات والمقومات السياحية المتنوعة التي يزخر بها المقصد السياحي المصري.

كما تم التأكيد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والهند والاهتمام لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندية، لا سيما في ظل وجود رحلات طيران مباشرة بين مصر والهند.

وخلال هذه الاجتماع تم الاستماع إلى آراء مقترحات الجانب الهندى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر خلال الفترة القادمة، خاصة المهتمين بأنماط سياحة الزفاف وسياحة الحوافز.

كما تمت المشاركة فى عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية، التي من بينها فعالية "Cine Locales"، حيث تم تقديم عرض تقديمى تم خلاله استعراض مقومات مصر لجذب شركات الإنتاج السنيمائي بالسوق الهندية لتصوير أفلامها في مصر، وورشة عمل عن سياحة الحوافز والمؤتمرات، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات إعلامية.

