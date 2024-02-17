السبت 17 فبراير 2024
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مجموعة نصائح غذائية تساعدك فى تقليل مشاكل القولون فى رمضان.. ووصفة مناسبة لك

مشاكل القولون فى
مشاكل القولون فى رمضان

ننشر مجموعة نصائح غذائية تساعدك فى تقليل مشاكل القولون فى رمضان 2024 حيث يجب على مريض القولون العصبي الابتعاد  عن اكل الكربوهيدرات لانها بتسبب تهيج القولون، ومنها منتجات الألبان، ويستبدلها بمنتجات نسبة الكربوهيدرات فيها أقل زى اللبن الخالى من اللاكتوز او بديل له لبن اللوز، والفواكه زي البرتقال والفراولة.

مجموعة نصائح غذائية تساعدك فى تقليل مشاكل القولون فى رمضان
 

كما يجب ان يكون نظامنا الغذائي بهنسبة عالية من الألياف الغذائية، لانها بتساعد بشكل اساسي فى تحسين حركة الأمعاء، والتقليل من كمية الدهون التي يتم تناولها، لانها  بتسبب زيادة مشاكل القولون العصبي.

 تقليل مشاكل القولون فى رمضان 2024

ويجب الحرص على تناول الاطعمة التي تحتوي  على نسبة عالية من  البروبيوتيك، لانه بيساعد في الحفاظ على البكتيريا الصديقة في المعدة وبالتالي تخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي، وتناول السوائل بكميات كبيرة واهم تلك السوائل هي الماء، فيجب تناول الماء بكميات كبيرة بعد الافطار مباشرة.
 

كما يجب الحرص على تقليل الجولتين فى نظمنا الغذائي وده من خلال الابتعاد عن تناول المكرونات، وتقليل تناول الصودا والكافيين، ومهم جدا اننا ناكل الفاكهة الطرية زى المشمش والبطيخ والموز، لان الياف فيهم سهل امتصاصها.
 

وهناك مجموعة عادات لازم نلتزم بيها علشان نقلل من مشاكل الجهاز الهضمي:

يجب الالتزام بممارسة الرياضة لانها بتساعد بشكل كبير في هضم الطعام بشكل سليم وتقليل اضطرابات القولون، ويجب أخذ قسط كافى من النوم بشكل يومي.

ونقدم طريقة مختلفة من الاكلات خلال شهر رمضان ومنها 

 

الوصفة: السلمون بالخضروات

المكونات:

بروكلى قطع

مكعبات قرع

مكعبات بطاطا

مكعبات فلفل ألوان

روز مارى

رأس ثوم

شرائح ليمون

ليمون اضاليا

ملح

زيت زيتون

2 كوب بقدونس وشبت مفروم

بابريكا  

بصل مفروم

ثوم بودرة

 

الطريقة: فى طاسة على النور ضعي السلمون على النار مع اضافة زيت الزيتون لتسويته.

ضعي المكونات كلها فى وعاء كبير بعد تقطيعها قطع صغيرة وضيفي السلمون على وجه الطبق التقديم.

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