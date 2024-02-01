لعشاق الأكل السورى.. طريقتان لعمل شاورما الفراخ

يتزايد معدلات البحث يوميا عن طرق عمل شاورما الفراخ وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

طريقة عمل شاورما الفراخ

الشيف علاء الشربينى من أهم من عرضوا طرق مختلفة لعمل شاورما الفراخ سواء من خلال قناته الخاصة على اليوتيوب أو من خلال صفحته الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعى وكذلك من خلال البرامج التلفزيونية المتعددة التى يقدمها ومنها الطرق التالية .

الطريقة الأولى لطريقة عمل شاورما الفراخ

المقادير

كيلو صدور الدجاج مقسمة شرائح رفيعة وطويلة

ملعقة واحدة صغيرة من بودرة الثوم

2 بصلة متوسطة الحجم شرائح رفيعة

2\1 كوب كبير زبادي

ملعقة كبيرة خل أبيض

3 حبات فلفل ألوان مقطعة شرائح

ليمونة طازجة

ملعقة كبيرة توابل الشاورما

ملعقة واحدة صغيرة ملح

ملعقة واحدة صغيرة فلفل الأسود

ملعقة واحدة صغيرة حبهان مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

خطوات العمل

يوضع الخل وعصير الليمون في وعاء عميق مع التوابل والزبادي ويتم تقليبهم كل مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى تتجانس بشكل كامل

وضع شرائح صدور الدجاج المقطعة في هذه التتبيلة وتركها في هذه الخلطة لمدة ثلاث ساعات على الأقل حتى تتشرب من التتبيلة

أضافة هذا الخليط على نار متوسطة ووضع ملعقتين من الزيت النباتي حتى يتم تحمير ذلك الخليط من جميع الجوانب

التقليب لمكونات الخليط حتى يتغير لون الدجاج، ثم تهدئة النار وتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج نصف سوا

وضع القليل من الزيت في مقلاة أخرى وإضافة عليها شرائح البصل وتحميرها جيدا حتى نحصل على اللون الذهبي وبعد ذلك تحمير حبات الفلفل الرومى

وضع شرائح الفراخ على الفلفل والبصل وتقليبها جيدا وترك هذا الخليط حتى ينضج بشكل كامل وتقدم مع الأرز الساخن أو يتم لفها في العيش لعمل الساندوتشات

الطريقة الثانية لعمل شاورما الفراخ

المقادير

نصف كيلو صدور وأوراك شرائح رفيعة

نصف كوب خل

رشة سكر

رشة بابريكا

رشة زعتر

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

زيت

ملح

فلفل أسود

زنجبيل

حبهان بودر

بصل شرائح رفيعة

طماطم شرائح

فلفل رومي شرائح

فحمة

سمن

رقاق طري أو عيش التورتيلا

ثومية

طريقة العمل

وضع الفراخ في بولة مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والحبهان والزعتر والزنجبيل والثوم والبصل البودر و تقليبها بوضع الخل وتقليبها وتغطيتها ووضعها لثاني يوم داخل التلاجة

بعد تتبيل الشاورما نضع زيت في طاسة ساخنة وضعي الشاورما مع فردها داخل الطاسة وتقليبها جيدا حتى تأخذ لونا ذهبيا وعند تمام النضج

تحير البصل وتقليبه ووضع الفلفل والطماطم عليها وتقليبها جيدا ورفعا من على النار ثم توسيع مكان لوضع فحمة حتى تعطيها رائحة الشواء

وضع القليل من السمنة وعندما يظهر لها دخان لابد من تغطيتها 10دقائق وبعدها يتم دهن سندوتشات الشاورما بالسمنة أو الرقاق أوالثومية والشاورما، ثم لف الشاورما بالرقاق ووضعها فى الداخل الثومية وتحميصها على طاسة ساخنة حتى تأخذ لونا ذهبيا وتقدم ساخنة