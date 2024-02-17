"مخاطر الإدمان وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع" ندوة بـ"طب الإسكندرية"

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "مخاطر الإدمان وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع"، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبدالمحسن، عميد كلة الطب، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبدالله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء الأقسام، وممثلي المجتمع المدني، وطلاب كلية الطب جامعة الإسكندرية.

الدور المجتمعى بالمؤسسات لمكافحة الإدمان

قدم الحضور من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات محاضرات حول الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة الإدمان ورعاية المتعافين منه، وتوضيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، والعلاقة بين الأمراض النفسية وسوء استخدام المخدرات، وأحدث البرامج العلاجية للمنشطات وأنواع المخدرات المستحدثة، وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية. حيث إن مكافحة الإدمان والمخدرات تسهم في حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم، الذي يؤثر عليهم.

دور الأسرة فى الوقاية من الإدمان

كما شرح الخبراء الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة في الوقاية الأولية، باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء، وطرق الاكتشاف المبكر للإدمان.

وفي سياق متصل، أطلقت جامعة الإسكندرية مبادرة "إحنا معاك" للتوعية بمخاطر الإدمان، التى نظمها اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة التعاطي والإدمان، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وقسم التثقيف الصحى بالإدارة العامة للواحدات العلاجية، والإدارة العامة للمدن الجامعية، وتم تنظيم ندوة بكلية التمريض تناولت التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطى وسبل الوقاية، وتقديم الدعم النفسى، وشارك فيها 400 طالب من طلاب الكليات المختلفة.