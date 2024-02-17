الهجرة تدعو الأطباء والمستثمرين المصريين بالخارج للمشاركة بالمؤتمر الدولي للسياحة الصحية

دعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، الأطباء المصريين بالخارج إلى المشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر الذي ستعقد فعالياته خلال يومي 2 و3 مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم السبت، أن فعاليات المؤتمر ستعقد بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس المؤتمر، والدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، والسادة الوزراء والمحافظين المعنيين ورؤساء الهيئات الصحية والسياحية في مصر.

وأضاف البيان أن المؤتمر سيشهد أيضا حضورا كبيرا من الشخصيات الدولية في مجال التأمين الطبي والسياحة الصحية كمتحدثين رئيسيين، كما تشمل جلسات علمية حول آخر المستجدات في السياحة العلاجية وأحدث التوجيهات في تلك الصناعة على مستوى العالم، حيث يعد المؤتمر منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى وعرض الإمكانات الصحية بالقطاع الحكومي والخاص والأهلي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كوكبة من الأطباء والخبراء المصريين بالخارج، لإبراز إمكانات الدولة المصرية في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي وإمكانات المؤسسات الصحية في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية.

وبيَّنت أن المؤتمر سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، إلى جانب استغلال الطاقات المصرية في الخارج، داعية الأطباء والمستثمرين المصريين بالخارج المهتمين بالقطاع الطبي والسياحة بأن يطلعوا على التفاصيل والتسجيل للحضور عبر الموقع الرسمي للمؤتمر من خلال الرابط التالي: ‏https://egypthealthtourism.org

وأكدت، أن وزارة الهجرة ستكون في مقدمة المؤسسات المشاركة في هذا المؤتمر المهم، داعية جميع المصريين بالخارج من الأطباء والمتخصصين لحضوره والإسهام في دعم هذا المجال السياحي المهم بمصر بلد الحضارات، والذي من شأنه أن يسهم في دفع عملية التنمية والاقتصاد المصري، بما يخدم أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الوزارة تسلط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر

وأشارت إلى أن الوزارة تسلط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر خلال تلك الفترة، وعلى دعوة المستثمرين المصريين المهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة.

وقالت الوزيرة إنه سيتم أيضا بحث مع كبار المستثمرين من المصريين بالخارج وشركاؤهم الأجانب سبل تعزيز التعاون المشترك بين كافة الأطراف للترويج للسياحة المصرية بين كافة فئات المصريين بالخارج، وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بروابط الحضارات المشتركة وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.

وفيما يخص مجالات الربط بين المصريين بالخارج والسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، أوضحت ي، أنه يمكن تحقيق ذلك عبر الترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية من خلال المصريين بالخارج كما يمكن لوزارة الهجرة القيام بدور فعال في بناء الروابط والترويج من خلال المتخصصين من أبناء الوطن بالخارج بالقطاع الطبي وقطاع السياحة لجعل مصر قبلة السياحة العلاجية والاستشفائية بالدول المقيمين بها.