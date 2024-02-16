سوزى الأردنية.. تطورات القبض على البلوجر المتهمة بسب والدها

لا تزال قضية "سوزي الأردنية" حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في مصر، الفتاة التي تُدعى سوزي أيمن، (17 عامًا)، لا تزال واقعة القبض عليها وتفاصيل التحقيقات معها من الموضوعات التي تهم قطاعا كبيرا من الجمهور، رغم تأكيد والدها أنه سامحها على ما حدث.

سبب القبض على سوزى الأردنية

وأوقفت جهات التحقيق البلوجر سوزي الأردنية على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها على الهواء, واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق أرباح ومشاهدات.

لماذا تم القبض على سوزى الأردنية؟



وأمرت جهات التحقيق بالقاهرة بتحريز فيديو "الشارع اللي وراه" الذي تضمن سبابًا وشتائم من قبل سوزي الأردنية لوالدها، بالإضافة إلى تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول، mاعترفت سوزي بتصوير تلك المقاطع وحذفت فيديو "الشارع اللي وراه".

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وألقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة للمباحث بالقاهرة، القبض على سوزي الأردنية وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الساحل وحجزها لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة, وسب والدها على الهواء واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم.

وفتحت جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقات موسعة في قضية البلوجر سوزي الأردنية، التي وجهت لها اتهامات عدة منها "سب والدها على الهواء"، و"استغلال شقيقتها من ذوي الهمم"، و"التعدي على حرمة الحياة الخاصة".

mظهرت سوزي في مقاطع فيديو عبر صفحتها على تيك توك تسب والدها، كما ظهرت مع شقيقتها في العديد من مقاطع الفيديو، مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق نسب عالية من المشاهدة وزيادة المتابعين وتحصيل الأرباح.

وظهرت في مقاطع فيديو تتلفظ بكلمات خارجة وتدعي ممارستها للفاحشة في عدة محادثات ومشاجرات مع والدها خلال فيديوهات البث المباشر على تيك توك.