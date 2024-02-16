رسميا.. الإسماعيلى يعلن تعاقده مع شركة الحريف للتسويق الرياضى

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعاقده مع شركة الحريف للتسويق الرياضي لرعاية بعض فرق الناشئين بالنادي (مواليد 2004، و2006، و2008)، بالإضافة إلى قطاع البراعم (ب)، وإدارة اختبارات النادي في جميع محافظات مصر باستثناء الإسماعيلية، بجانب إنشاء 4 أكاديمية للنادي داخل القاهرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، بإجراء تطوير شامل لقطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات بالنادي، بجانب التنقيب عن المواهب في المحافظات وتنمية موارد النادي.

ويتقاضى الإسماعيلي مبلغا ماليا كبيرا، نظير هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي يستمر حتى نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي.

وتعتبر شركة الحريف واحدة من كبرى شركات التسويق الرياضي في مصر، وسبق لها التعاقد مع النادي الإسماعيلي لإدارة فرع القاهرة لمدة 4 سنوات من 2018 وحتى 2022.

كما كان للشركة ذاتها تجارب ناجحة قبل ذلك في العديد من الأندية، مثل سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، والترسانة ودمياط، وبورتو السويس.

الإسماعيلي يعلن تعاقده مع شركة الحريف

الإسماعيلي يبدأ الاستعداد للزمالك بلا راحة

ومن جانب آخر، يبدأ فريق الكرة الأول بالدراويش، استعداداته لمواجهة الزمالك اليوم الجمعة، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، استكمال العمل دون راحة للمواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك بدوري نايل

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك، الاثنين المقبل على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بمسابقة دوري نايل.

وقرر إيهاب جلال، استكمال عمله دون راحة، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف أمس الخميس، في ختام الجولة الـ12 بدوري نايل.

وفي سياق مختلف، كشف الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي للفريق، عن موقف الثلاثي حاتم سكر ومحمد نصر ومحمد حسن من اللحاق بمواجهة الزمالك.

وقال مصطفى: "إصابة الثلاثي بسيطة للغاية، وسينتظموا بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وتم استبدال الثلاثي المذكور بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بفوز الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف.

وأضاف:" صفوف الفريق مكتملة والجميع على ما يرام قبل مواجهة الزمالك، محمد فوزي ومحمد مخلوف يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف وسينتظمان بالتدريبات بعد اكتمال شفائهما".