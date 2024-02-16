الجيش الأوكرانى: معارك عنيفة تدور فى مدينة أفديفكا

أعلن الجيش الأوكراني عن وقوع معارك عنيفة تدور في مدينة أفديفكا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" خلال اجتماع لمجلس الناتو- أوكرانيا فى بروكسل، التزامهم بمواصلة المساعدة العسكرية لأوكرانيا فى جهودها لمواجهة الجيش الروسى.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في مؤتمر صحفى عقب اجتماعات وزراء دفاع الناتو فى بروكسل: "اطلع وزير الدفاع الأوكرانى عمروف الحلفاء على آخر التطورات على الأرض، وتناولنا أهمية دعمنا المستمر"، حسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.