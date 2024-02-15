"إفريقية النواب": مصر الشريك التجارى الأول للبرازيل بحجم تبادل 2٫6 مليار دولار

أشادت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، لمصر، والتي تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، مؤكدة أن الزيارة تعكس تقدير الرئيس البرازيلي لحجم وثقل الدور المصري المحوري والاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وعددت عضو "إفريقية النواب" في تصريحات لها، أوجه الشراكة الثنائية بين البلدين.

وقالت إن مصر أصبحت الشريك التجاري الأول للبرازيل بين الدول العربية بجحم تجارة يقترب من 2٫6 مليار دولار، كما أنها تعد ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في إفريقيا، فضلا عن أنها ثاني أكبر مستوردي اللحوم البرازيلية علي مستوى العالم.

وتابعت أن البرازيل مدخل الصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن تاريخ العلاقات المصرية البرازيلية يمتد لعقود وشهد تطورًا غير مسبوق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.

وأكدت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، على توافق الرؤي والمصالح بين الرئيسين السيسي ولولا دا سيلڤا، والحرص على دفع التعاون المشترك على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والتجاري، في ضوء سعي البرازيل إلى توسيع التجارة مع الدول الإفريقية التي تعد مصر بوابة رئيسية للوصول إليها، وذلك في ضوء انضمام مصر لتجمع بريكس، الأمر الذي من شأنه تعظيم التعاون المشترك لاسيما في مجالات التجارة والاستثمارات، فضلًا عن وجود العديد من فرص التعاون المشترك بين البلدين.

وكشفت نائبة حماة الوطن، عن تأييد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، لموقفة القيادة السياسية المصرية، الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية لأهل غزة للحد من الأوضاع الكارثية الإنسانية داخل القطاع، وكذا دعم المسار التفاوضي للوصول إلى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، علاوة على مساعي مصر المضنية للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بالإقليم.