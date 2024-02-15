الهلال يقلب الطاولة على سباهان بثلاثية ويقترب من ربع نهائى دورى أبطال آسيا

أصبح الهلال السعودي على مشارف التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا عريضا على مضيفه سباهان أصفهان الإيراني.



وقلب الهلال تأخره صفر / 1 أمام منافسه الإيراني، إلى انتصار ثمين ومستحق 3 / 1، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.



وبادر سباهان بالتسجيل عن طريق رامين رضائيان في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لمصلحة الهلال في الدقيقة 57.



واضطر سباهان للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمد دانشكر في الدقيقة 76، ليستغل الهلال النقص العددي في صفوف منافسه ويضيف الهدفين الثاني والثالث بواسطة الصربي ألكسندر ميتروفيتش وعبدالله الحمدان في الدقيقتين الرابعة والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الترتيب.



وأصبح يكفي الهلال الخسارة بفارق هدف أمام منافسه في مباراة العودة التي تقام بملعبه، من أجل الصعود لدور الثمانية، فيما أصبحت مهمة سباهان غاية في الصعوبة من أجل الاستمرار في المسابقة القارية.

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