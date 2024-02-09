صعبان عليا.. حسام حسن يعلق على أداء كريستيانو رونالدو أمام الهلال السعودى

أبدى حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، اندهاشه الشديد من أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خلال خسارة فريقه أمام الهلال بهدفين دون رد في نهائي كأس موسم الرياض.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: "رونالدو صعبان عليا بسبب المستوى الذي ظهر عليه اليوم أمام الهلال".

وأضاف حسام حسن: "رونالدو لم يقدم المستوى المنتظر اليوم كحال جميع لاعبي النصر أمام الهلال".

وتابع: "فريق الهلال كان الأفضل والأقوى على جميع الأصعدة، وهجومه كان الأقوى على حساب النصر".

وتوج الهلال بلقب كأس موسم الرياض بعد الفوز على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4-3 قبل أن ينتصر على النصر بهدفين دون رد.

وتولى حسام حسن، تدريب منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا وذلك بعد وداع الفراعنة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.

اقرأ أيضا.. الهلال يهزم النصر بثنائية ويتوج ببطولة كأس موسم الرياض