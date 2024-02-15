الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدر الأحباب.. حبس المتهمين بالتعدي على فتاة وهتك عرضها بالنزهة

الاعتداء على فتاة
الاعتداء على فتاة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بـ التعدي على فتاة جنسيا وهتك عرضها بمساعدة حبيبها بمنطقة مهجورة في النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من حارسة عقار وابنة شقيقتها، تتهم فيه عاطلين، «19 و20 عامًا»، بالتعدي على الفتاة جنسيًا في مكان مهجور في النزهة.

أوضحت الفتاة المجني عليها في البلاغ، أنها كانت برفقة صديقها في أحد الأماكن بمنطقة النزهة، وتفاجأت باثنين من أصدقائه يدخلان عليهما، وأن أحدهما اعتدى عليها جنسيًا، قائلة: "كنا قاعدين أنا وهو وفجأة دخل أصحابه الاتنين المكان واعتدى الأول علىَّ جنسيًا، (اغتصبني وفض غشاء البكارة)، بعد ضرب صديقها".

على الفور، انتقلت قوة من مباحث النزهة إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لتحديد الإصابات التي لحقت بها والتأكد من تعرضها للاغتصاب، وواجهت المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهما، فاعترفا باغتصاب حبيبة صديقهما بعدما كان يروي لهما عن لقاءاتهما في مكان مهجور، وحاول المتهمان الإفلات من جريمتهما فادعيا علاقتهما السابقة بالفتاة، وأنها ذهبت برفقتهما برضاها قائلين: "كل حاجة كانت بمزاجها وبرضاها".

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