تجديد حبس المتهم بتصنيع الحشيش في الإسماعيلية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة فايد الجزئية حبس عاطل لإدارته مصنع لمخدر الحشيش بقرية سرابيوم التابعة لنطاق دائرة المركز، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، قد أكدت قيام عاطل - مقيم بدائرة المركز باتخاذ المتهم منزله وكرا للأعمال الإجرامية، واتخاذها وكرًا لتصنيع مادة الحشيش المخدر والإتجار به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بالشقة المشار إليها، وبحوزته٨ كيلو جرامات من مخدر الحشيش - أدوات التصنيع، وبمواجهته اعترف بتصنيعه للمواد المخدرة باستخدام المواد المخدرة والأدوات المضبوطة بقصد الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.