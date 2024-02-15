الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز عن زيارة أردوغان: الرئيس السيسى أكد فتح صفحة جديدة مع تركيا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد فتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وتركيا.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أنه "يجب أن تصل العلاقات بين مصر وتركيا إلى المستوى اللائق"، لافتًا إلى أن مصر وتركيا من البلدان الكبيرة التي لديها زخم حضاري كبير.

وتابع "كان هناك منطقة مظلمة امتدت لسنوات في العلاقات المصرية التركية، لكن هذا في النهاية لا يمنع أننا نتحدث عن دولتين لديهما موارد بشرية وإمكانات ثقافية واقتصادية". 

وأشار إلى أن "مصر لم تخرج خارج حدودها لتنفيذ عمليات إلا مرة واحدة فقط، عندما ضرب الطيران المصري مواقع لـ"داعش" في ليبيا بعدما ذبحوا مواطنين مصريين، والرد المصري هنا جاء سريعًا جدًا بالمعنى الحرفي".

واستكمل: "عندما خرج الرئيس، وقال سنرد في الوقت المناسب كان الرد في نفس اللحظة التي كان يتحدث فيها الرئيس السيسي".

وأوضح أن حدود مصر ملتهبة ومشتعلة، مضيفًا: "في أي لحظة من اللحظات كان من الممكن أن يحدث انفلات أعصاب ونجد أنفسنا في صدام عسكري".

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