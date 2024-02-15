الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز: مصر تتعامل بدبلوماسية الأعصاب الهادئة مع الملفات الشائكة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن مصر تتعامل بدبلوماسية الأعصاب الهادئة مع عدة ملفات شائكة.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "مصر تتعامل مع ملفات شائكة بها تعقيدات كثيرة جدًا، عندما اتخذ الشعب قراره في 30 يونيو 2013 بالتحرر من نظام محتل مثل الإخوان ترتبت على ذلك أمور كثيرة جدًا".

وتابع: "هناك دوائر لم تكن يعجبها ما قام به الشعب المصري، كانت هناك خطة موضوعة للمنطقة ومنها مصر، والشعب المصري عطل هذه الخطة بالخروج في الشوارع والميادين".

وأشار إلى أنه كانت هناك حالة من العداء والتربص ضد مصر من أطراف مختلفة، مؤكدًا أن الإدارة المصرية اختارت أن تعمل في هدوء مع كل ذلك بمبدأ إذا كان يمكن أن تذهب للسلام فلا داعي للحرب.

مصر محمد الباز الدولة المصرية القيادة السياسية المصرية مش حسبة برمة

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الباز: مصر تحرص دائمًا على تجنب الحرب والدم وتعمل للسلام

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