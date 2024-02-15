عدنان أبوحسنة: "الأونروا" عاصمة اللاجئين وشريان حياة بالنسبة لهم

قال عدنان أبوحسنة، الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوكالة أُنشئت عام 1949، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أنشأت إسرائيل وأعطت الفلسطينيين الأونروا.

وأضاف "أبوحسنة" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الخدمات التي تقوم بها الأونروا تتعلق بالتنمية البشرية والصحة والتعليم والإغاثة أي تشبه خدمات الدول، متابعًا "عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس الآن 6 ملايين، وفي مدارسنا أكثر من 600 ألف طالب في 715 مدرسة".

نقدم مساعدات غذائية ونقدية لحوالي 1.7 مليون لاجئ فلسطيني

وتابع: "عدد الزيارات الطبية العام الماضي لعيادات الأونروا 9 ملايين، ونقدم مساعدات غذائية ونقدية لحوالي 1.7 مليون لاجئ فلسطيني"، مؤكدًا أن الأونروا تمثل شريان حياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، كما أنها عامل استقرار.

وأشار إلى أن الثقافة الفلسطينية تقول إن الأونروا عاصمة اللاجئين، مضيفًا: "الأونروا بالنسبة للاجئين شيء مقدس وموجودة حتى تُحل قضيتهم".