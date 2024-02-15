محمد الباز: لقاء السيسى ودا سيلفا يعكس ضرورة نشر السلام وتجنب الحرب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يأتي على هامش الاحتفال بمرور 100 سنة على بداية العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن ما قاله الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي جدير بالتأمل، حيث أشاد الرئيس السيسي بدور ومكانة الرئيس البرازيلي وقدرته على قيادة بلاده للدرجة التي دفعت الشعب البرازيلي أن يختار هذا الرجل لفترة رئاسية ثالثة، وهو ما لم يحدث من قبل.

وتابع: "الرئيس البرازيلي قال شيئًا مهمًا جدًا يجب أن نفكر فيه جميعًا كقادة وشعوب، قال (بدلًا من أن أتحدث عن إنتاج الغذاء في العالم والتنمية والمبادرات من أجل السلام والإنسان ورفاهيته، أجد نفسي أتحدث في الحرب)".

وأكد الباز أن الأساس في الحياة البحث عما يصلح الناس مثل التنمية والوظائف وأن يعيش الناس في أمان.

وأشار الباز إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل حوالي 2 مليار دولار، وهذا مبلغ قليل على دولتين كبار بحجم مصر والبرازيل.

واستكمل: "لكن الموقف واضح فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، إدانة شاملة ورفض لما يحدث، ولقاء الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي مهم جدًا ويعكس فكرة ضرورة نشر السلام وتجنب الحرب والدم".