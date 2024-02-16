الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. كنيسة الروم الأرثوذكس تختتم مراسم انتخاب أحدث مطارنتها

كنيسة الروم
كنيسة الروم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إنه خلال انعقاد المجمع المقدس الذي بدا منذ الامس يتم انتخاب مطرانًا جديدًا على إبراشية نيجيريا من قِبل رؤساء الكهنة أعضاء المجمع، وتختتم كنيسة الروم الارثوذكس اليوم مراسم انتخاب احدث مطارنتها  في نيجيريا.

وكان قد قام صاحب الغبطة البابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بزيارة رعوية إلى إبراشية نيجيريا يوم الأحد 4 فبراير 2024 واستمرت ثمانية أيام، برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، والمشرف على الإبراشية الأرملة في نيجيريا. بعد رقاد مثلث الرحمات المتروبوليت ألكسندروس مطران نيجيريا في شهر يونيو 2023.

ذلك للاطلاع عن كثب على العمل الذي نجزه المتروبوليت ألكسندروس خلال 26 عام وتقييم الوضع القائم. وأثناء إقامته هناك التقى باللإكليروس المحليين الذين طلب منهم البقاء مخلصين لكنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا الكنيسة القانونية الوحيدة في أفريقيا، التي هي الكنيسة الأرثوذكسية والبطريركية التبشيرية القديمة.

كما لأنه خلال انعقاد المجمع المقدس سيتم انتخاب مطرانًا جديدًا على إبراشية نيجيريا من قِبل رؤساء الكهنة أعضاء المجمع.

وكان قد احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني بالقداس الإلهي البطريركي في كاتدرائية قيامة الرب بلاجوس. بمشاركة المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا. ومعاونة العديد من الكهنة المحليون.وخلال القداس الإلهي بوضع يد البابا ثيودروس رسم شماس جديد. وفي نهاية القداس الإلهي عمد غبطته العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار.

هذا واحتفل البابا ثيودروس الثاني بالزيارة المعجزية للحمامة البيضاء التي دخلت الكنيسة ودارت حولها بينما يردد الإكليروس والمؤمنون التسبيح لذكصولوجي تكريماً لغبطته في كاتدرائية قيامة الرب في مدينة لاجوس بنيجيريا.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مطارنة الكنيسة الرومية ينتخبون أسقفا جديدًا لـ نيجيريا

الأنبا نيقولا أنطونيو: الكنيسة لا تقوم على بر خدامها بل على نعمة الله

غدًا.. مطارنة الروم الأرثوذكس ينتخبون مطرانا لإيبارشية نيجيريا الشاغرة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسين متوديس وكيرلّس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار افكسنديوس ومارون الناسك

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى شفيعَي أوروبا

على مدار يومين بدءا من الغد.. انعقاد المجمع المقدس لكنيسة الروم الأرثوذكس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات مهمة

الأكثر قراءة

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

تفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

الوقت ينفد.. القسام: الخسائر فى صفوف المحتجزين الإسرائيليين كثيرة

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. بكام عيار 21 النهاردة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى