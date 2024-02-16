اليوم.. كنيسة الروم الأرثوذكس تختتم مراسم انتخاب أحدث مطارنتها

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إنه خلال انعقاد المجمع المقدس الذي بدا منذ الامس يتم انتخاب مطرانًا جديدًا على إبراشية نيجيريا من قِبل رؤساء الكهنة أعضاء المجمع، وتختتم كنيسة الروم الارثوذكس اليوم مراسم انتخاب احدث مطارنتها في نيجيريا.

وكان قد قام صاحب الغبطة البابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بزيارة رعوية إلى إبراشية نيجيريا يوم الأحد 4 فبراير 2024 واستمرت ثمانية أيام، برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، والمشرف على الإبراشية الأرملة في نيجيريا. بعد رقاد مثلث الرحمات المتروبوليت ألكسندروس مطران نيجيريا في شهر يونيو 2023.

ذلك للاطلاع عن كثب على العمل الذي نجزه المتروبوليت ألكسندروس خلال 26 عام وتقييم الوضع القائم. وأثناء إقامته هناك التقى باللإكليروس المحليين الذين طلب منهم البقاء مخلصين لكنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا الكنيسة القانونية الوحيدة في أفريقيا، التي هي الكنيسة الأرثوذكسية والبطريركية التبشيرية القديمة.

كما لأنه خلال انعقاد المجمع المقدس سيتم انتخاب مطرانًا جديدًا على إبراشية نيجيريا من قِبل رؤساء الكهنة أعضاء المجمع.

وكان قد احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني بالقداس الإلهي البطريركي في كاتدرائية قيامة الرب بلاجوس. بمشاركة المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا. ومعاونة العديد من الكهنة المحليون.وخلال القداس الإلهي بوضع يد البابا ثيودروس رسم شماس جديد. وفي نهاية القداس الإلهي عمد غبطته العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار.

هذا واحتفل البابا ثيودروس الثاني بالزيارة المعجزية للحمامة البيضاء التي دخلت الكنيسة ودارت حولها بينما يردد الإكليروس والمؤمنون التسبيح لذكصولوجي تكريماً لغبطته في كاتدرائية قيامة الرب في مدينة لاجوس بنيجيريا.