التغذية السليمة والبقاء رطبًا .. كيف تمنعين أظافرك من التكسر المتكرر

لا تعزّز الأظافر الصحية مظهر يديك فحسب، بل تشير إلى الصحة العامة ومع ذلك، قد يكون تكسر الأظافر المتكرر أمرًا محبطًا وقد يشير إلى مشكلات أساسية مثل نقص التغذية أو عادات العناية بالأظافر غير المناسبة.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على منع تكسر الأظافر بشكل متكرر.

تلعب التغذية دورًا حاسمًا في صحة الأظافر