الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

التغذية السليمة والبقاء رطبًا .. كيف تمنعين أظافرك من التكسر المتكرر

صحة الأظافر
صحة الأظافر

لا تعزّز الأظافر الصحية مظهر يديك فحسب، بل تشير إلى الصحة العامة ومع ذلك، قد يكون تكسر الأظافر المتكرر أمرًا محبطًا وقد يشير إلى مشكلات أساسية مثل نقص التغذية أو عادات العناية بالأظافر غير المناسبة.

 فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على منع تكسر الأظافر بشكل متكرر.

تلعب التغذية دورًا حاسمًا في صحة الأظافر 

  • تأكد من أن نظامك الغذائي يتضمن العناصر الغذائية الأساسية كالبروتين والبيوتين والفيتامينات A وC وE والمعادن مثل الكالسيوم والزنك والحديد. الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والبقوليات تدعم قوة الأظافر، بينما يساعد البيوتين (فيتامين ب7) في نمو الأظافر، تناولي الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة لتوفير الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الأظافر بشكل عام.
  • البقاء رطبًا: الترطيب المناسب ضروري للحفاظ على مرونة الأظافر ومنع الهشاشة، اشربي كمية كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة أظافرك من الداخل إلى الخارج، بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع كريم مرطب لليدين أو زيت للبشرة بانتظام يمكن أن يساعد في ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها، مما يقلل من خطر التكسر.
  • مارسي العناية اللطيفة بالأظافر: تجنبي المواد الكيميائية القاسية أو الإفراط في حفظ الأظافر أو استخدام أظافرك كأدوات، لأن هذه الممارسات يمكن أن تضعف الأظافر وتزيد من احتمالية تكسرها،  استخدمي مبرد أظافر لطيفًا لتشكيل أظافرك في اتجاه واحد، وتجنب النشر ذهابًا وإيابًا، مما قد يسبب التقصف والتقشير، قص الأظافر بانتظام لمنعها من أن تصبح طويلة جدًا وعرضة للكسر.
  • استخدمي منتجات تقوية الأظافر فكري في دمج منتجات تقوية الأظافر في روتين العناية بالأظافر، مثل مقويات الأظافر أو العلاجات التي تحتوي على مكونات مثل الكيراتين أو الكالسيوم أو الببتيدات المقوية للأظافر. يمكن أن تساعد هذه المنتجات في تقوية الأظافر وتقليل التكسر وتعزيز نمو الأظافر الصحي. ومع ذلك، يجب الحذر من عدم الإفراط في استخدامها، لأن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى هشاشة الأظافر أو تلفها.
  • نظافة أظافرك حافظي على أظافرك نظيفة وجافة لمنع الالتهابات البكتيرية أو الفطرية، والتي يمكن أن تضعف الأظافر وتسبب تكسرها استخدمي فرشاة أظافر لطيفة لتنظيف ما تحت الأظافر وإزالة الأوساخ أو الحطام. تجنبي قطع البشرة أو دفعها للخلف بقوة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف مصفوفة الظفر وزيادة خطر العدوى.
  • فكر في المكملات الغذائية إذا كنت تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتك الغذائية من خلال النظام الغذائي وحده، ففكر في تناول المكملات الغذائية المعدة خصيصًا لتعزيز صحة الأظافر.
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