الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم الجمعة.. موارنة مصر يحتفلون بالقديس العظيم ثاوذورس

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية،

تحتفل الكنيسة المارونية بتذكار القدّيس العظيم في الشهداء ثاوذورس التيروني، والشهيد ثاوذورس من مواليد الأناضول. استشهد في مستهلّ القرن الرابع في أماسيا من أعمال البنطس. لقب "بالتيروني" أي حديث التجند، ثم "بقائد الجيش".

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: قال الربّ لتلاميذه: "سلامي أُعطيكم"  علينا أن نطلب من الله سلام الرّب يسوع المسيح، وسيعطي الربّ سلامه لمَن يطلبه. وعندما نحصل على هذا السلام، يجب أن نحافظ عليه وأن نعمل على تنميته.

مَن لا يستسلم لمشيئة الربّ في أوقاته الصعبة، لا يمكن أن يدرك رحمته. إن أصابَكَ سوء، لا تدعْ نفسكَ تشعر باليأس لكن تذكّر أنّ الربّ ينظر إليك بطيبة. لا تدعْ هذه الفكرة تراودكَ: "هل سينظر إليّ الربّ أنا الخاطئ"؟ لأنّ الربّ بطبيعته مملوء طيبةً. لكن استدرْ نحو الآب بإيمان وقُل مثل الابن الضّال في الإنجيل: "لستُ أهلاً لأن أُدعى لكَ ابنًا" وسترى كم أنّك غالٍ عند الآب، وستعرف فرحًا لا يوصف.

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