الفصائل الفلسطينية تدعو للنفير العام.. واعتبار الجمعة يوم "نصرة الحق"

دعت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الخميس، الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان.

بيان الفصائل

وقالت الفصائية الفلسطينية، في بيانها، "ندعو الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان".

وتابعت: "ندعو لاعتبار يوم غد الجمعة يومًا عالميًا لمناصرة الحق الفلسطيني، ونناشد أبناء شعبنا التلاحم ضد مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".

أردفت: "نشيد بصبر وثبات شعبنا الأسطوري ودعمه واحتضانه للمقاومة وأدائها البطولي وندعو أبناء شعبنا بالضفة والقدس والداخل للنفير العام والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، كما ندعو أبناء شعبنا وأمتنا إلى أوسع حملة شعبية للمطالبة بوقف الحرب وإفشال مخطط الإبادة".

كما دعت الفصائل لاعتبار السبت والأحد المقبلين يومين عالميين لمساندة شعبنا بأوروبا وأمريكا وآسيا.

الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبي

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن الاحتلال استهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقام بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، الذي يشهد حصارًا مشددًا من 25 يومًا.

وأجبر الاحتلال ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر اليوم تحت القصف والتهديد.

الاحتلال يطلب من إدارة المجمع نقل كل المرضى

وطلب الاحتلال من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى، بمن فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم، بمن فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي.

وقام الاحتلال بإتلاف أنبوب الأكسجين، وتسريب الأكسجين، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في مجمع ناصر الطبي، خاصة في قسم العناية المركزة وتعرض المرضى للخطر، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي للمجمع.

وزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة

وحذرت وزارة الصحة من كارثة إنسانية وشيكة، جراء إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، حيث كانوا قد نزحوا إليه قسرًا.