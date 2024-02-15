الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"ستارلينك" تحصل على موافقة لتشغيل الإنترنت فى إسرائيل وأجزاء من غزة

الإنترنت
الإنترنت

وافق وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، اليوم الخميس، على تقديم شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لخدمة الإنترنت في إسرائيل وأجزاء من قطاع غزة. 

وبموجب الاتفاق بين قرعي وممثلي شركة "ستارلينك" سيتم توفير خدمة الإنترنت لمستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة "رفح" أقصى جنوب القطاع، مع توسيع لاحق في خدمة الإنترنت في القطاع المُحاصر، بناء على موافقات إسرائيلية، وبعد الخضوع لفحص دقيق لكل موقع على حدة، من قِبل قوات الأمن في إسرائيل، حتى يتم التأكد من أن هذه المعدات لن يتم استخدامها من قِبل عناصر المقاومة الفلسطينية. 

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وبوسع "ستارلينك" تقديم خدمات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق المنعزلة والتي لا تتوافر فيها بنية تحتية اتصالاتية. 

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يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بنية الاتصالات التحتية في قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت مرات عديدة عن القطاع. وقالت شركتا الاتصالات الفلسطينية وجوال، أمس الأربعاء، إن كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة انقطعت.

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