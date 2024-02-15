رفع معدلات إنجاز الإسكان البديل والمستشفى العام بمدينة العبور

أجرى المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، جولة تفقدية لمتابعة عدة رفع معدلات الإنجار في 3 مشاريع قومية بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز المهندس علاء حماد، والمهندس السيد آمين، وتضمنت الجولة متابعة مشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة ومشروع مستشفى العبور العام ومشروع التغذية الكهربائية، بالإضافة لمتابعة مشروعات البنية التحتية والطرق بالمدينة.

تفاصيل المرحلة الثانية للاسكان البديل للمناطق الغير آمنه بالعبور

وفى مستهل الجولة التفقدية لمسئولي جهاز مدينة العبور، تفقد الشريف الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال المرحلة الثانية بمشروع عمارات روضة العبور “إسكان بديل المناطق غير الآمنة”، لمتابعة أعمال التشطيبات المختلفة بالعمارات من تركيب السيراميك - بياض تخشين للواجهات والحوائط الداخلية - أعمال الدهانات الخارجية والداخلية - تركيب الأجهزة الصحية.



وأفاد الشريف بأن المرحلة الثانية لمشروع بديل للمناطق غير الآمنة تشهد تنفيذ 134 عمارة سكينة بواقع 3216 وحدة نموذج 95 مترا مربعا، ونموذج 120 مترا مربعا، كاملة المرافق والتشطبيات، بخلاف تنفيذ عدد من الوحدات الإدارية والتجارية.

وأشار إلي أن المشروع يشمل تنفيذ مدرسة تعليم اساسي، ومدرسة الطفولة السعيدة، ومركز طبي، وعدد 2مخبز وحضانة اطفال، ومسجد، وكذلك تنفيذ كافة الاعمال المتعلقة بالطرق والمرافق والتغذية الكهربية وتركيب الاتصالات لكامل المشروع.

رفع معدلات التنفيذ لمشروع مستشفي العبور العام

أكد المهندس أحمد رشاد، أن مشروع إنشاء (مستشفى العبور العام) بخط ١٠ بالتبة الفاصلة بين الحي الثالث والثامن بقدرة استيعابية (١٨٩) سرير هو عبارة عن اكبر واحدث صرح طبي متكامل بالغ الأهمية سيضاف إلى منظومة الصحة بالمدينة لخدمة مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية والمدن المجاورة لها.

كما شملت الجولة التفقدية لمشروع مستشفي العبور العام متابعة رفع معدلات الإنجار، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 78% وبتكلفة تعاقدية بلغت بنحو 260 مليون جنيه.

كما تابع مسئولي جهاز مدينة العبور أعمال التشطيبات المختلفة لأقسام المستشفى والتي اشتملت على تركيب الواجهات الزجاجية والتكسيات الألومنيوم للواجهات والمداخل وتركيب سيراميك الأرضيات وتجهيز أرضيات وحوائط غرف العمليات وأعمال دهانات الحوائط وتركيب الأنظمة الميكانيكية المختلفة للتكييفات وإطفاء الحريق.

وشدد رئيس الجهاز على سرعة الانتهاء من المشروع طبقا للبرنامج الزمني وبشكل يليق بأهمية المشروع والمستهدف منه، ليكون إضافة للمنظومة الصحية بمدينة العبور والمدن المحيطة بها.

لدفع عجلة الاستثمار تفاصيل مشروع التغذية الكهربائية لموزعات

استمرت الجولة التفقدية لمتابعة مشروع التغذية الكهربائية والذي يهدف إلى تدعيم البنية التحتية لمدينة العبور وضمان استمرار الأحمال السكنية والصناعية لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية داخل المدينة.

يقول رئيس جهاز العبور، إن المشروع عبارة عن فرد كابلات جهد متوسط 3 x ٤٠٠ مم2 ألومنيوم لتدعيم الموزعات بالأحياء السكنية مثل موزع (الثامن ب- الثالث ب- الشباب - المستقبل - الثاني ب وكذلك موزعات المنطقة الصناعية F-G)، وإحلال وتجديد التغذية الكهربائية لمحطة مياه العبور التي تعتبر شريان الحياة لسكان المدينة والمدن والمناطق المجاورة، ما يعزز من استمرارية التشغيل لها، بإجمالي أطوال كابلات جاري تنفيذها (42 كم/طولي)، بالأحياء الجاري العمل بها (الشباب - المستقبل - الثالث).

وتتضمن تفاصيل مشروع أن مرحلة أولى تغذية من محطة كهرباء (2) وحتى محطة المياه وموزع (F. G)، ومرحلة ثانية تغذية من محطة كهرباء (3) وحتى موزع الشباب، ومرحلة ثالثة تغذية من كهرباء (3) وحتى موزع الثامن (ب)، ومرحلة رابعة تغذية من محطة كهرباء (3) وحتى موزع الثالث (ب).