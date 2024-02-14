الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقعات بسقوط الثلوج.. طوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية

استمرار الأمطار على
استمرار الأمطار على الإسكندرية

تعرضت منذ قليل، مناطق العجمي والعامرية غرب الإسكندرية لأمطار غزيرة، كما شهدت المدينة اليوم الأربعاء، أمطارًا تراوحت قوتها بين متوسطة إلى غزيرة واستمرت معها أعمال التطهير ورفع تجمعات المياه من الشوارع، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ المُصاحبة لنوة الشمس الصغرى.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد منذ صباح أمس الثلاثاء، لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.

تحذيرات من طقس الخميس

وقال “نافع” إنه بناءً على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع غدا الخميس، أن تشهد المحافظة سقوط أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة شمال وشرق وغرب المحافظة على فترات متقطعة.

وأكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بمختلف مناطق الإسكندرية، واستمرار اعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، وعلى استمرار أعمال رفع تجمعات المياه التي تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.

تعطيل الدراسة بالإسكندرية  

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

نوة الشمس الصغرى 

وتتعرض محافظة الإسكندرية لتداعيات نوة الشمس الصغيرة والتي تهب على الإسكندرية منتصف شهر فبراير وتستمر لمدة 3 ايام غربية أمطار غزيرة وتنشط فيها الرياح على كافة أنحاء المدينة الساحلية.

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