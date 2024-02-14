الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الوكيل" و"أوغلو" يبحثان التبادل التجارى بين مصر وتركيا

جانب من لقاء رئيس
جانب من لقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية مع نظيره التركي

التقي أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، مساء اليوم، ورفعت أيسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التركية ورئيس غرفة بورصة، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر.

 

وتمت خلال اللقاء دراسة وضع خطة للعمل المشترك بين الجانبين لتنمية التبادل التجارى والاستثمارى والتعاون فى المقاولات والبنية التحتية فى إفريقيا وإعادة الإعمار، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالبلدين من خلال العمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.


وجاء اللقاء استكمالًا للحوار الدائم بين الجانبين خلال السنوات الماضية من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، والتعاون المشترك فيما بينهما من أجل التواجد بالأسواق الإفريقية من خلال الغرفة التركية الإفريقية المشتركة بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف الإفريقية الذي تتولي مصر رئاسته ويتواجد مقره بالقاهرة، شهد اللقاء الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والإفريقية.


وصرح أحمد الوكيل عقب اللقاء بأن عودة العلاقات المصرية التركية لمسارها الطبيعي  تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة والأسواق الإفريقية بما يدعم النشاط الاقتصادي للبلدين.


وقال إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا وإن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق البيانات الرسمية وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 وقد سجل حجم  الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023.  

 

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

التبادل التجاري الاستثمارات المشتركة العلاقات الاقتصادية التركية الإفريقية الافريقية الغرف التجارية المصرية

مواد متعلقة

اتحاد الغرف التجارية يجتمع مع عشرات الشركات التركية لزيادة حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية