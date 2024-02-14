ارتجاج في المخ.. فرقة "معادي تاون مافيا" بلطجية وشايفين نفسهم على الكل (فيديوجراف)

الفنان زياد ظاظا كان موجودا في منطقة المعادي، وتفاجئ بأعضاء فرقة راب معروفين باسم "معادي تاون مافيا" يتهجموا عليه.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل ملحوظ مع المنشور الذي نشره الموسيقى جيمي هود على صفحته الشخصية تفاصيل الاعتداء زياد ظاظا، وقال: "القصة بدأت في ميدان دجلة بالمعادي وده مكان شغلي، لما قامت مجموعة عددها 12 شخصا كانوا راكبين موتوسيكلات، وكان يتزعمهم حسين تامر عضو فريق "معادي تاون مافيا" والمعروف باسم حسين، واعتدوا على الراب زياد ظاظا وعليا بالصاعق الكهربائي".