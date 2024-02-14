تحالف الأحزاب: زيارة أردوغان للقاهرة طعنة فى قلب الجماعة الإرهابية

وصف تحالف الأحزاب المصرية، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر بعد 11 عامًا من القطيعة، بالتاريخية وبمثابة طعنة في قلب جماعة الإخوان الإرهابية.

من جانبه، أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تفتح ذراعيها لجميع الدول في إطار التزامها بالثوابت المصرية الأصيلة.

من جانبه، أوضح محمود نفادي، المتحدث باسم تحالف الأحزاب المصرية، أن زيارة أردوغان للقاهرة طعنة في قلب جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت سببًا في إفساد العلاقات المصرية التركية على مدار السنوات الماضية.

وتابع: "الجماعة الإرهابية راهنت على أن العلاقات لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيو 2013.. ونحن كتحالف أحزاب سياسية نرحب بهذه الزيارة، ونتمنى أن تسفر عن نتائج إيجابية للعلاقات الثنائية بين البلدين ومزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط".